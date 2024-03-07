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Медведев - о возможном уходе Мостового: глупости и слухи не комментируем

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе в европейский клуб вингера Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас нет открытых трансферных окон. Глупости и слухи не комментируем", - приводит слова Медведева "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что фланговый нападающий "Зенита" Андрей Мостовой рассматривает возможность перебраться в один из европейских чемпионатов.

В октябре прошлого года 26-летний российский футболист продлил контракт с петербургским клубом до дета 2027 года. В текущем сезоне вингер принял участие в 16 матчах за "Зенит", провел на поле суммарно 748 минут и отметился двумя забитыми голами.

Медведев Зенит Мостовой Андрей Российские трансферы
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