"Он привыкает к требованиям нового тренера, но как видите, он по-прежнему остается капитаном команды, а это говорит о многом. Морено нужно дать немного времени на адаптацию к новой стране, новым условиям. Игрокам также требуется время на притирку. Ваня думает, что "Сочи" не вылетит. И он сделает все, чтобы остаться в РПЛ", - цитирует Ратковица "РБ Спорт".
Напомним, что Роберто Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года, ранее испанец работал в национальной сборной Испании, "Монако". После 19-ти сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 12 очков. В матче с "Балтикой", которая располагается на предпоследней строчке в таблице, подопечные Морено не смогли отличиться забитыми мячами и сыграли вничью 0:0. В текущем сезоне Дркушич провел за клуб 15 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами.
Агент Дркушича: Ваня думает, что "Сочи" не вылетит, и он сделает все, чтобы остаться в РПЛ
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, высказался о взаимоотношениях своего клиента и Роберто Морено.
Фото: ФК "Сочи"