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Агент Тюкавина: Костя забил и отдал голевую сегодня, но я думаю, что его лучшая форма ещё впереди

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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре своего клиента - нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Костя забил и отдал голевую сегодня, но я думаю, что его лучшая форма ещё впереди. Сейчас он набирает хорошую форму и хочет доказать, что он достоин вызова в сборную России. Сейчас ему 21 год, двигается вперёд и развивается. Я, болельщики получаем удовольствие с его игры", - цитирует Сафонова Metaratings.

Сегодня, 9-го марта московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" со счетом 2:0, Константин Тюкавин отдал голевую передачу на Луиса Чавеса, а также отметился забитым мячом. В текущем сезоне форвард провел за московский клуб 25 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и восемь голевых передач. В декабре 2023 года игрок сборной России продлил контракт с "Динамо" до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в десять миллионов евро.

Динамо Тюкавин
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