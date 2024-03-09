"Костя забил и отдал голевую сегодня, но я думаю, что его лучшая форма ещё впереди. Сейчас он набирает хорошую форму и хочет доказать, что он достоин вызова в сборную России. Сейчас ему 21 год, двигается вперёд и развивается. Я, болельщики получаем удовольствие с его игры", - цитирует Сафонова Metaratings.
Сегодня, 9-го марта московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" со счетом 2:0, Константин Тюкавин отдал голевую передачу на Луиса Чавеса, а также отметился забитым мячом. В текущем сезоне форвард провел за московский клуб 25 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и восемь голевых передач. В декабре 2023 года игрок сборной России продлил контракт с "Динамо" до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в десять миллионов евро.
Агент Тюкавина: Костя забил и отдал голевую сегодня, но я думаю, что его лучшая форма ещё впереди
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре своего клиента - нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"