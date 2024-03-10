Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился своими мыслями относительно игры «Спартака» в нынешнем сезоне. По словам Канчельскиса, для «красно-белых» крайне важно сегодня, 10 марта, переиграть «Факел» в рамках РПЛ. Канчельскис отметил, что игра для «Спартака» будет домашней и это должно быть преимуществом, но от нынешней команды можно ожидать чего угодно.
«Не стал бы говорить, что «Спартак» не может оступиться в матче с «Факелом». По нынешней игре красно-белых предугадать результат просто невозможно», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Канчельскис: сейчас по игре "Спартака" предугадать результат невозможно
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.
Фото: "РИА Новости"