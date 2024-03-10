Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов поделился своим комментарием относительно матча 20-го тура между «красно-зелеными» и «Сочи» (2:2). По словам Пименова, удаление в матче нападающего «Сочи» было несправедливым, так как футболисты в том эпизоде столкнулись плечами, а целенаправленной отмашки там не было. Поэтому, как считает Пименов, арбитр должен был показать не красную, а желтую карточку.
«Это потеря очков не только для «Локомотива», но и для «Сочи». Ничья никого не устраивала в этой игре, «Локомотив» вроде бы вел, но удаление и судейские решения немножечко изменили вектор игры. В первом тайме они вели уверенно, но потом всё изменилось», - передает слова Пименова «Матч ТВ».
Пименов: ничья – это потеря очков не только для "Локомотива", но и для "Сочи"
Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал итог встречи между «железнодорожниками» и «Сочи» в рамках 20-го тура РПЛ.
Фото: Global Look Press