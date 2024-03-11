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Личка: моя команда старается играть так же, как играл "Зенит" Петржелы

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка сравнил свою команду с "Зенитом" времен Властимила Петржелы.
Фото: Getty Images
- Тяжело сказать, похоже ли наше "Динамо" на "Зенит" Петржелы. Я не особо помню то время... Знаю, что "Зенит" хорошо играл при Власте. У него всегда команды играли дисциплинированно, физически были готовы на 100 процентов. Дисциплина была на первом месте. Моя команда старается играть так же, стараются все игроки.

Напомним, чешский главный тренер Властимил Петржела работал в петербургском "Зените" с 2003 по 2006 год.

Марцел Личка был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом прошлого года. Под его руководством "бело-голубые" набрали 38 очков в 20 прошедших турах и занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне столичная команда одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела лишь 2 поражения. Подопечные Лички отстают от лидирующего на данный момент "Зенита" на два очка. От идущего вторым "Краснодара" динамовцев отделяет всего один балл.

Источник: "Матч ТВ"

Личка Динамо Петржела Зенит
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