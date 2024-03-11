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Защитник "Динамо" Паршивлюк: реально ли победить "Зенит"? Более чем

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Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что команда способна одержать победу над "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
"Особого настроя еще нет на "Зенит", у нас только закончился матч с "Ахматом". Сейчас начнем готовиться, отсматривать и стараться проходить их. Реально ли победить "Зенит"? Более чем. За счет игры в футбол", - приводит слова Паршивлюка "Матч ТВ".

"Динамо" сыграет с "Зенитом" 13-го марта в ответном матче четвертьфинала Кубка России. Команда Марцела Лички одержала победу в первой встрече со счетом 1:0. Команды проведут очную встречу и в 26-м туре российского чемпионата. После 20-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующей команды Сергея Семака на два очка. В первом круге московский клуб одержал победу над "сине-бело-голубыми" со счетом 3:2 на выезде.

Динамо Паршивлюк Зенит
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