- Я - кандидат на пост главного тренера "Спартака"? Не в курсе этого. Даже не знаю, как прокомментировать, - передаёт слова Осинькина "РБ Спорт".
Ранее появилась информация о возможном назначении главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина на аналогичную должность в московском "Спартаке". 58-летний Осинькин возглавляет волжан с июля 2020 года, под его руководством самарцы вышли в финал Кубка России.
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги "Крылья Советов" занимают восьмое место, набрав 29 очков в 20 матчах. "Спартак" с 31 очком находится на шестой строчке.
Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в "Спартак"
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на вопрос о возможном назначении на пост наставника московского "Спартака".
Фото: ПФК "Крылья Советов"