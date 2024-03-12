- Это будет логично, если замена уже подготовлена. "Спартак" уже ни за что не будет бороться в этом сезоне. Если отставка произойдёт - она будет логичным завершением его работы. Он молодой парень, я даже не знаю, за что его критиковать? Я как тренер понимаю, что Абаскаль пока ещё пацан, и в свои годы он уже многое может, а ему всего 34, - приводит слова Григоряна Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 34-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку после ответной домашней четвертьфинальной встречи верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с "Оренбургом" (первый матч 0:1).
В марте 2024 года "Спартак" набрал 1 очко в 2 матчах Российской премьер-лиги, сыграв выездную ничью с "Зенитом" (0:0) и уступив дома "Факелу" (0:2). Красно-белые находятся на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 20 матчах. Наставник московской команды Гильермо Абаскаль занимает этот пост с июня 2022 года.
Григорян: отставка Абаскаля логична, если замена уже подготовлена. "Спартак" ни за что не будет бороться в этом сезоне
Экс-главный тренер "Анжи", "Тамбова" и "Кубани" Александр Григорян высказался о возможной отставке 34-летнего наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
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