- Не понимаю, за что надо снимать Ивича из "Краснодара". Команда шла на первом месте, прошло 20 туров, возобновили сезон не очень, но "Краснодар" всё так же участвует в чемпионской гонке. Я думаю, что это какие-то нелепые вбросы, и странно, что руководство "Краснодара" никак не реагирует на них, - передаёт слова Дьякова "Чемпионат".
Ранее в информационном пространстве появилась информация, что главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич якобы может быть уволен со своего поста в случае неудачного исхода выездного матча первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России против подмосковных "Химок".
В марте 2024 года чёрно-зелёные набрали одно очко в двух матчах Российской премьер-лиги, после домашней ничьей с "Рубином" (1:1) уступив на выезде "Ростову" (1:2), и утратили лидерство в чемпионате России, опустившись на второе место с отставанием в одно очко от лидирующего теперь "Зенита".
Дьяков: не понимаю, за что надо снимать Ивича из "Краснодара". Какие-то нелепые вбросы
Экс-защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков высказался по поводу слухов о возможной отставке главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"