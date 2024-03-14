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Ивич: не могу говорить о последних событиях

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Бывший главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал свое увольнение из клуба.
Фото: РИА Новости
"Не могу говорить о последних событиях", - приводит слова Ивича "РБ Спорт".

Сегодня, 13 марта, "Краснодар" объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

"Быки" набрали 39 очков после 20 сыгранных матчей и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидируюшего "Зенита" краснодарскую команду на данный момент отделяет всего одно очко.

Ивич Краснодар
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