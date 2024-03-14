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Ивич: я уже покинул Россию, но мой штаб еще в Краснодаре

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Бывший главный тренер “Краснодара” Владимир Ивич прокомментировал отставку из российского клуба.
Фото: "Матч ТВ"
– Я уже покинул Россию, улетел к своей семье. Что касается моего штаба, то они пока остаются в России. Сейчас они в Краснодаре.

Ранее стало известно о том, что “Краснодар” принял решение разорвать трудовой договор с Владимиром Ивичем, который был рассчитан до конца текущего года. Пресс-служба южан объявила об этом вчера, 13 марта. В стане “быков” специалист из Сербии работал с января 2023 года.

Сегодня, 14 марта, “Краснодар” объявил о назначении Мурада Мусаева на пост наставника команды.

Источник: “РБ Спорт”

Владимир Ивич Краснодар
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