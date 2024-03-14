Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказал свое мнение относительно популярности «красно-белых» и своей игре за московскую команду. По словам Шишкина, для него «Спартак» многое значит, так как он прошел в клубе все ступени, от школы до попадания в национальную сборную России. Также он отметил, что для него поездки от Сокольников на автобусе всегда сопровождались мандражом.
«Когда я рос и становился футболистом, «Спартак» часто становился чемпионом. У нас полстраны болело за «Спартак». У меня вся семья болела за красно-белых. И я мечтал играть в этом клубе. Когда ты по телевизору смотришь на Титова и Аленичева, а потом дебютируешь с ними в команде — это не передать словами», - передает слова Шишкина «Чемпионат».
Шишкин: половина страны и вся моя семья болела за "Спартак"
Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился своими соображениями относительно популярности московского клуба в России.
Фото: "Чемпионат"