"У "Спартака" нет взаимодействия форвардов, Соболев и Угальде играли сами по себе. Но Соболев при этом имел моменты – в первом случае хорошо открылся и ударил в перекладину, а затем забил после паса с фланга", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
"Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в Кубке России (3:2 по сумме двух встреч) и прошел в полуфинал турнира, где ему предстоит сыграть с петербургским "Зенитом". Манфред Угальде перешел в московский клуб из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро. В текущем сезоне Александр Соболев провел за "красно-белых" 21 матч и отметился 7-ю забитыми голами и 6-ю результативными передачами. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от команды Сергея Семака на девять очков.
Шалимов: у "Спартака" нет взаимодействия форвардов, Соболев и Угальде играли сами по себе
Экс-игрок московского "Спартака" Игорь Шалимов высказался об игре Манфреда Угальде и Александра Соболева в кубковой встрече с "Оренбургом".
Фото: ФК "Краснодар"