- Томпсон провел с командой все сборы, он уже адаптировался. Но есть над чем работать, есть в чем прибавлять. Есть потенциал, будем пытаться его раскрывать. Велика вероятность, что он останется на следующий сезон? Все зависит от того, сохраним мы прописку в РПЛ или нет.
Напомним, Хорди Томпсон перешел в "Оренбург" этой зимой из чилийского клуба "Коло-Коло" на правах аренды до конца нынешнего сезона. За оренбуржцев 19-летний чилиец провел на поле 132 минуты в двух матчах российской Премьер-лиги и пока не отметился результативными действиями.
После 20 сыгранных туров "Оренбург" находится в зоне стыковых матчей. Команда набрала 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. От безопасной 12-й строчки оренбуржцев отделяет один балл.
Источник: "РБ Спорт"
Спортдиректор "Оренбурга": будущее Томпсона зависит от того, сохраним ли мы прописку в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал будущее арендованного у "Коло-Коло" вингера Хорди Томпсона.
Фото: AFP