"Конечно, "Зенит" победит. Ничья в первой игре была случайностью!" - приводит слова Петржелы "СЭ".
Напомним, вчера, 15 марта, состоялась жеребьевка полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Действующий обладатель трофея московский ЦСКА встретится с калининградской "Балтикой", а "Зенит" сыграет со "Спартаком".
В первом матче после зимнего перерыва в рамках 19-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "красно-белыми" со счетом 0:0.
Петржела - о 1/2 финала Кубка России: "Зенит" победит "Спартак". Ничья в прошлой игре была случайностью
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором петербуржцы сыграют со "Спартаком".
Фото: "СЭ"