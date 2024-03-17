- Для "Сочи" одна из главных задач в сезоне - остаться в РПЛ. Другое дело, насколько я знаю, в Кубке России тоже ставились максимальные задачи. Я не думаю, что клуб жертвовал Кубком ради чемпионата, тем более там была ротация. Но теперь осталось больше времени сосредоточиться на чемпионате, тем более после перерыва достаточно непростой график, - передаёт слова Точилина "Чемпионат".
14 марта "Сочи" уступил "СКА-Хабаровску" в серии пенальти в матче первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России (1:1, пен. 2:4) и выбыл из текущего розыгрыша турнира. Формальным хозяином поля были хабаровчане, однако фактически он проводился в Сочи на стадионе "Фишт".
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "барсы" занимают последнее 16 место, набрав 13 очков в 20 матчах. Отставание черноморского клуба от зоны стыковых матчей составляет 6 очков
Точилин: не думаю, что "Сочи" жертвовал Кубком России ради того, чтобы остаться в РПЛ
Экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал вылет черноморского клуба из Кубка России.
Фото: ФК "Сочи"