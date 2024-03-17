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Форвард ЦСКА Давила: я бы хотел когда-нибудь сыграть против России здесь, у вас в стране

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал о желании принять участие в матче между сборными России и Чили.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Я всегда говорил, что сборная Россия продолжает готовиться, несмотря ни на что. Выступая в чемпионате, могу сказать, что у вас есть очень хорошие игроки. Я бы хотел когда-нибудь сыграть против России здесь, у вас в стране. Время покажет. Надеюсь, вы когда-нибудь сможете увидеть этот матч. Я бы очень этого хотел!"

21-го и 25-го марта сборная России проведет два товарищеских матча. Соперниками россиян станут сборные Сербии и Парагвая. Виктор Давила выступает в составе ЦСКА с августа 2023-го года. "Армейцы" заплатили за его переход мексиканскому "Леону" 5 миллионов евро. В составе ЦСКА Давила принял участие в 18-ти официальных матчах во всех турнирах. На его счету 3 гола и 3 голевые передачи.

Кроме того, в активе 26-летнего форварда 7 матчей и 0 голов за сборную Чили.

Источник: "Metaratings"

Давила ЦСКА Сборная Чили Сборная России
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