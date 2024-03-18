- Три лучших серба в истории РПЛ… Скажу так: Видич, Красич, Короман, - передаёт слова Коромана "Чемпионат".
45-летний сербский экс-полузащитник Огнен Короман с 2002 по 2003 год выступал за московское "Динамо", с 2003 по 2005 год - за самарские "Крылья Советов", в 2005 году часть сезона игрок провёл в грозненском "Тереке". В составе "Крыльев Советов" Короман стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России в сезоне-2004.
Короман включил себя в тройку лучших сербских легионеров РПЛ
Экс-вингер самарских "Крыльев Советов" и московского "Динамо" Огнен Короман назвал тройку лучших сербских футболистов, игравших в чемпионате России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"