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Короман включил себя в тройку лучших сербских легионеров РПЛ

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Экс-вингер самарских "Крыльев Советов" и московского "Динамо" Огнен Короман назвал тройку лучших сербских футболистов, игравших в чемпионате России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Три лучших серба в истории РПЛ… Скажу так: Видич, Красич, Короман, - передаёт слова Коромана "Чемпионат".

45-летний сербский экс-полузащитник Огнен Короман с 2002 по 2003 год выступал за московское "Динамо", с 2003 по 2005 год - за самарские "Крылья Советов", в 2005 году часть сезона игрок провёл в грозненском "Тереке". В составе "Крыльев Советов" Короман стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России в сезоне-2004.

Крылья Советов ЦСКА Спартак Видич Красич Короман
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