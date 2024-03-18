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Дуглас Сантос: "Зенит" побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов

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Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал большое количество бразильских футболистов в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
- Если бы их было слишком много, их бы тут не было. Считаю, что все последние годы "Зенит" побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка, - передаёт слова Дугласа Сантоса РИА Новости.

Зимой 2024 года "Зенит" побил рекорд Российской премьер-лиги по количеству принадлежащих одному клубу футболистов из одной страны. Число игроков бразильского происхождения, трансфер которых принадлежит сине-бело-голубым, составило 11 человек с учётом отданных в аренду.

В течение пяти предыдущих сезонов "Зенит" неизменно становился чемпионом России. В текущей турнирной таблице петербуржцы также лидируют с отрывом в 1 очко от "Краснодара" и в 2 очка от московского "Динамо".

Зенит Дуглас Сантос
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