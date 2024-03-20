"Тяжело сказать, кто больший фаворит в этой встрече. На бумаге все могут быть фаворитами, а по факту иначе. Мы сейчас вообще не играем, а они участвуют и в Евро-2024, и в Лиге чемпионов, так что на бумаге они фавориты. Посмотрим на наш уровень", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
Сборная России сыграет с Сербией завтра, 21-го марта на стадионе московского "Динамо" в 20:00 по московскому времени. 25-го числа национальная команда сыграет на этом же поле с Парагваем. В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей, в трех из которых одержала победу и еще четыре раза сыграла вничью. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в этом году национальная команда должна провести больше матчей, чем было в прошлом году. В июне национальная команда России сыграет со сборной Белоруссии в Минске.
Канчельскис: мы сейчас вообще не играем, а сербы участвуют и в Евро-2024, и в Лиге чемпионов, так что они фавориты
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает сборную Сербии фаворитом в матче с Россией.
Фото: РФС