"Лестно слышать такую похвалу от сербов, у них многие игроки играют в топ чемпионатах, сильная сборная. Будет интересно посмотреть себя на фоне такой сильной команды. Особенный момент", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Завтра, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией в 20:00 по московскому времени на стадионе московского "Динамо". 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на все том же поле. В июне сборная России сыграет со сборной Белоруссии в Минске. Константин Тюкавин в 26-ти встречах за московское "Динамо" забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. "Бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков.
Тюкавин: лестно слышать такую похвалу от сербов, будет интересно посмотреть себя на фоне такой сильной команды
Форвард сборной России Константин Тюкавин высказался о предстоящем матче с Сербией.
Фото: ФК "Динамо"