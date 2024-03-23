- Отменить товарищеский матч наших сборных в понедельник было обоюдным решением наших федераций в этот трудный момент для народа России. Мы с народом России и глубоко сожалеем о печальных событиях. Что касается переноса матча на другую дату, то еще слишком рано об этом говорить. Мы будем поддерживать контакт с РФС, чтобы увидеть возможности для проведения товарищеского матча наших команд.
Напомним, национальная команда Парагвая прилетела в Россию и тренировалась в Сочи. Товарищеская встреча между сборными России и Парагвая должна была состояться в понедельник, 25 марта. Матч должен был пройти в Москве на стадионе "Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина" и начаться в 20:00 по местному времени.
Сегодня, 23 марта, было официально объявлено об отмене игры в связи с терактом, произошедшим в Красногорске. Болельщики, купившие билеты, смогут вернуть денежные средства в полном объеме.
Источник: Sport24
Генсекретарь Федерации футбола Парагвая: отменить товарищеский матч наших сборных было обоюдным решением
Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф прокомментировал отмену товарищеской игры со сборной России.
Фото: сборная России