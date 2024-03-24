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Лидер КПРФ Зюганов - об участии игроков сборной России в донорской акции: достойный поступок

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Депутат Госдумы России Геннадий Зюганов прокомментировал участие футболистов сборной России в сдаче крови для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" 22-го марта.
Фото: РИА Новости
"Достойный поступок, благородное дело. Надо помогать людям. Настоящий спортсмен знает, что такое травмы и повреждения, насколько важна помощь докторов", - заявил Зюганов.

22-го марта неизвестные открыли стрельбу по посетителям концертного зала "Крокус Сити Холл" в Новогорске. После этого в здании начался пожар. По оценкам СМИ, количество убитых и раненых в результате ЧП превысило сотню человек. Следственный комитет России квалифицировал происшествие как теракт.

В Москве было отменено проведение всех массовых мероприятий. Товарищеский матч сборной России против сборной Парагвая, который должен был пройти 25-го марта, также был отменен. Игроки сборной России приняли решение сдать кровь для пострадавших.

Источник: "Матч ТВ"

Сборная России
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