"Достойный поступок, благородное дело. Надо помогать людям. Настоящий спортсмен знает, что такое травмы и повреждения, насколько важна помощь докторов", - заявил Зюганов.
22-го марта неизвестные открыли стрельбу по посетителям концертного зала "Крокус Сити Холл" в Новогорске. После этого в здании начался пожар. По оценкам СМИ, количество убитых и раненых в результате ЧП превысило сотню человек. Следственный комитет России квалифицировал происшествие как теракт.
В Москве было отменено проведение всех массовых мероприятий. Товарищеский матч сборной России против сборной Парагвая, который должен был пройти 25-го марта, также был отменен. Игроки сборной России приняли решение сдать кровь для пострадавших.
Источник: "Матч ТВ"
Лидер КПРФ Зюганов - об участии игроков сборной России в донорской акции: достойный поступок
Депутат Госдумы России Геннадий Зюганов прокомментировал участие футболистов сборной России в сдаче крови для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" 22-го марта.
Фото: РИА Новости