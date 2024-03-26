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Наумов: "Локомотиву" надо оставить Худякова, а не брать Митрюшкина - с ним поступили не очень правильно

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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном переходе голкипера Антона Митрюшкина.
Фото: ФК "Локомотив"
"В этой ситуации меня беспокоит судьба Худякова. Если нет возможности оставить Даниила в команде, тогда нужен еще один вратарь. "Локомотиву" надо оставить Худякова, а не брать Митрюшкина. Все-таки Даниил воспитанник "Локомотива". С ним поступили не очень правильно. Сначала в него поверили, сделали основным вратарем. Теперь его посадили на скамейку", - цитирует Наумова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Даниил Худяков не провел ни одного матча за московский "Локомотив". Всего на счету голкипера 34 выхода на поле, 61 пропущенный мяч и шесть "сухих" матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Сегодня, 26-го марта в СМИ появилась информация, что голкипер "Химок" Антон Митрюшкин присоединится к московскому клубу по окончании текущего сезона. После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.

Николай Наумов Локомотив Даниил Худяков Антон Митрюшкин
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