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Все средства с продажи билетов на матче "Рубин" - "Ахмат" будут переданы жертвам теракта в "Крокусе"

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В казанском "Рубине" сообщили о планах передать деньги, заработанные в матч-дэй с "Ахматом" в 22-м туре, на благотворительные нужды.
Фото: Telegram-канал "Рубина"
"Каждый, кто придёт на футбол в это воскресенье, сможет внести свой вклад и помочь пострадавшим в этой страшной трагедии", - говорится в сообщении клуба в официальном Telegram-канале "Рубина".

22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Люди в камуфляжной форме проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, после чего устроили пожар. В результате трагедии, по оценкам СМИ, погибли 130 человек, из которых 40 - от огнестрельных ран.

Матчи 22-го тура РПЛ, в связи с трагедией, будут начинаться с минуты молчания в память о погибших. Казанский "Рубин" примет на своем поле грозненский "Ахмат". Игра состоится 31-го марта.

Рубин Ахмат
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