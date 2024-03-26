Все средства с продажи билетов на матче "Рубин" - "Ахмат" будут переданы жертвам теракта в "Крокусе"

В казанском "Рубине" сообщили о планах передать деньги, заработанные в матч-дэй с "Ахматом" в 22-м туре, на благотворительные нужды.

Фото: Telegram-канал "Рубина"





22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Люди в камуфляжной форме проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, после чего устроили пожар. В результате трагедии, по оценкам СМИ, погибли 130 человек, из которых 40 - от огнестрельных ран.



Матчи 22-го тура РПЛ, в связи с трагедией, будут начинаться с минуты молчания в память о погибших. Казанский " "Каждый, кто придёт на футбол в это воскресенье, сможет внести свой вклад и помочь пострадавшим в этой страшной трагедии", - говорится в сообщении клуба в официальном Telegram-канале "Рубина".22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Люди в камуфляжной форме проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, после чего устроили пожар. В результате трагедии, по оценкам СМИ, погибли 130 человек, из которых 40 - от огнестрельных ран.Матчи 22-го тура РПЛ, в связи с трагедией, будут начинаться с минуты молчания в память о погибших. Казанский " Рубин " примет на своем поле грозненский "Ахмат". Игра состоится 31-го марта.