"Думаю, что в этой игре мы увидим два-три забитых мяча. "Ростов" после возобновления чемпионата хорошо себя проявил, поэтому легко точно не будет. Кому больше помешала пауза на игры сборных? Наверное, "Динамо", ведь в ее составе достаточное количество сборников. Посмотрим, в какой форме они вернулись. Ожидаю, что игра будет интересной, а "Динамо" сможет набрать очередные три очка", - сказал Терехин.
Московское "Динамо" и "Ростов" встретятся в очном противостоянии в пятницу 29-го марта в Москве. Этот матч будет открывать программу 22-го тура чемпионата России. В первых двух турах весенней части сезона "Динамо" одержало две победы - против "Локомотива" (2:1) и против "Ахмата" (2:0). Отставание московского клуба от лидирующего в турнирной таблице "Зенита" - 2 очка.
"Ростов", в свою очередь, располагается на 10-й позиции в РПЛ. После рестарта чемпионата подопечные Валерия Карпина одержали победы над "Крыльями Советов" (2:0) и над "Краснодаром" (2:1). В активе "Ростова" 27 очков в 20-ти турах.
Источник: "РБ Спорт"
Терехин: в матче "Динамо" и "Ростова" два-три гола мы должны увидеть
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ между "бело-голубыми" и "Ростовом".
Фото: официальный сайт "Динамо"