"Совмещение не идет на пользу никому, это вредит и клубу, и сборной. Я против такого, конечно. В мире такого нигде нет, и это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Но если уж других нет тренеров, то Карпина нужно оставлять. Решать РФС, но я бы не стал назначать клубного тренера", - поделился Булыкин.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021-го года. 55-летний специалист совмещает тренерскую работу в национальной команде с работой в клубе РПЛ "Ростове". Действующий контракт Карпина с "Ростовом" рассчитан до лета 2026-го года, а соглашение со сборной России истекает в ближайшие месяцы.
Ранее в СМИ появилась информация, что РФС планирует предложить Валерию Карпину новый контракт. По версии источников, новое соглашение должно быть рассчитано на 2 года. Под руководством Карпина сборная России одержала разгромную победу в товарищеском матче против сборной Сербии (4:0), который проходил 21-го марта в Москве. Голами отметились воспитанники "Локомотива" братья Миранчуки, защитник "Ростова" Максим Осипенко и форвард Иван Сергеев из "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин - о новом контракте Карпина: совмещение не идет на пользу никому, это вредит и клубу, и сборной
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил о желании видеть на посту главного тренера национальной команды нового человека.
Фото: официальный сайт РФС