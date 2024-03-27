"Трудно назвать любимого футболиста нынешнего "Зенита". Играл бы Халк, назвал бы его. Нет такого футболиста в "Зените", который на голову сильнее всех. Понятно, что все бразильцы хорошо играют. У меня завышенные ожидания от петербуржцев, поэтому и нет такого футболиста, который мог бы меня удивить", - поделился Лепехин.
Бразильский нападающий Халк выступал в составе "Зенита" с осени 2012-го года до лета 2016-го. В сентябре 2012-го года "Зенит" заплатил "Порту" за трансфер бразильца 40 миллионов евро. Всего на счету форварда 148 матчей в составе петербургского клуба во всех турнирах. В них Халк отметился 77-ю голами и записал на свой счет 59 результативных передач.
Сейчас Халк защищает цвета "Атлетико Минейро" на родине. На его счету 5+2 по системе гол+пас в 8-ми матчах чемпионата штата Минейро. Контракт Халка с его нынешним клубом рассчитан до 31-го декабря 2026-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Лепехин: в "Зените" нет такого футболиста, как Халк, который на голову сильнее всех
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин не смог назвать любимого футболиста в нынешнем составе "сине-бело-голубых".
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