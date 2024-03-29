Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался относительно нынешней ситуации в чемпионской гонке в рамках Российской Премьер-Лиги. Напомним, что после 20 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 40 очками в активе, на втором месте находится «Краснодар», который набрал 39 баллов. Замыкает тройку «Динамо» с 38 очками.
«Интрига в РПЛ будет до последнего тура, сейчас у нас есть несколько команд, которые борются за чемпионство. Но еще ничего не решено. «Зенит» и «Краснодар» — основные фавориты, но думаю, что «Динамо» свое слово еще скажет. Оно способно навязать борьбу», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».
Колосков: "Зенит" и "Краснодар" - основные фавориты чемпионской гонки в РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением относительно нынешней чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: "РИА Новости"