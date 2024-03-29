Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился своим мнением о «Зените» и их многолетнем лидерстве в Российской Премьер-Лиге. По словам Чернова, в нынешнем сезоне у «сине-бело-голубых» есть все шансы в очередной раз подтвердить статус лидера, так как в их составе собранны качественные игроки и команда по делу выиграла предыдущие чемпионства.
«Победы «Зенита» в чемпионате не надоедают? Это не надоедает. Никому же не надоедает, что «Бавария» в Германии постоянно выигрывает. Мы хотим навязывать им борьбу. В конкретно этом году не можем, а вот «Динамо», «Краснодар» могут», - передает слова Чернова «Матч ТВ».
Чернов – о доминации "Зенита": это не надоедает, никому же не надоедает, что "Бавария" постоянно выигрывает
Футболист «Ростова» Евгений Чернов высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.
Фото: РПЛ