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Игрок "Ростова" Байрамян: хочется повторить результат прошлого сезона

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Футболист «Ростова» Хорен Байрамян поделился рассуждениями о результатах команды после зимнего перерыва.
Фото: ФК "Ростов"
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался относительно результатов команды после возвращения розыгрыша РПЛ. По словам Байрамяна, большинство игроков «Ростова» во время перерыва на матчи сборных остались с командой, но главный тренер Валерий Карпин не был в расположении клуба, что Хорен считает минусом. Также Байрамян вспомнил, что в осенней части розыгрыша чемпионата России «Ростов» находился недалеко от зоны стыковых матчей, но смог исправить ситуацию.

«Сейчас после ряда побед говорят о пятерке. Это тоже неправильно, мы идем от игры к игре. Конечно, мы смотрим в таблицу и очень хочется, чтобы мы повторили результат прошлого сезона», - передает слова Байрамяна Metaratings.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина по итогам чемпионата России смогли занять четвертое место в турнирной таблице.

Ростов Валерий Карпин Хорен Байрамян
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