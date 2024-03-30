Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался относительно результатов команды после возвращения розыгрыша РПЛ. По словам Байрамяна, большинство игроков «Ростова» во время перерыва на матчи сборных остались с командой, но главный тренер Валерий Карпин не был в расположении клуба, что Хорен считает минусом. Также Байрамян вспомнил, что в осенней части розыгрыша чемпионата России «Ростов» находился недалеко от зоны стыковых матчей, но смог исправить ситуацию.
«Сейчас после ряда побед говорят о пятерке. Это тоже неправильно, мы идем от игры к игре. Конечно, мы смотрим в таблицу и очень хочется, чтобы мы повторили результат прошлого сезона», - передает слова Байрамяна Metaratings.
Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина по итогам чемпионата России смогли занять четвертое место в турнирной таблице.
Игрок "Ростова" Байрамян: хочется повторить результат прошлого сезона
Футболист «Ростова» Хорен Байрамян поделился рассуждениями о результатах команды после зимнего перерыва.
Фото: ФК "Ростов"