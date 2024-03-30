— Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был.
Напомним, 30 марта московский “Спартак” дома сыграл против екатеринбургского “Урала”. Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась вничью – 0:0. На 72-й минуте на игроке красно-белых Антоне Зиньковским был зафиксирован фол – ему наступили на ногу на линии штрафной уральцев. Но после консультации с ВАР-центром рефери встречи Владимир Москалев не стал назначать пенальти в ворота гостей.
Источник: “Матч ТВ”
Зиньковский – о спорном эпизоде со своим участием: думаю, что это не пенальти
Полузащитник “Спартака” Антон Зиньковский отреагировал на решение судьи Владимира Москалева, который не назначил пенальти за фол на нем в игре с “Уралом”.
Фото: "Матч ТВ"