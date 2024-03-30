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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ЦСКАЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЛенинградецЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ТюменьЗавершен
Родина
3 - 0 3 0
ВолгарьЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
4 - 3 4 3
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
Лутон ТаунЗавершен
Шеффилд Юнайтед
3 - 3 3 3
ФулхэмЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
БёрнлиЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Альмерия
0 - 3 0 3
ОсасунаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
МальоркаЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Дженоа
1 - 1 1 1
ФрозинонеЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
ЮвентусЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Милан1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
МайнцЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Вердер
0 - 2 0 2
ВольфсбургЗавершен
Бавария
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
2 - 5 2 5
МонакоЗавершен
Лион
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм

Зиньковский – о спорном эпизоде со своим участием: думаю, что это не пенальти

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Полузащитник “Спартака” Антон Зиньковский отреагировал на решение судьи Владимира Москалева, который не назначил пенальти за фол на нем в игре с “Уралом”.
Фото: "Матч ТВ"
— Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был.

Напомним, 30 марта московский “Спартак” дома сыграл против екатеринбургского “Урала”. Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась вничью – 0:0. На 72-й минуте на игроке красно-белых Антоне Зиньковским был зафиксирован фол – ему наступили на ногу на линии штрафной уральцев. Но после консультации с ВАР-центром рефери встречи Владимир Москалев не стал назначать пенальти в ворота гостей.

Источник: “Матч ТВ”

Антон Зиньковский Спартак Урал
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