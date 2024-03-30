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Защитник “Спартака” Чернов: меня не удивили слова Абаскаля о Боге

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Защитник “Спартака” Никита Чернов прокомментировал слова главного тренера команды Гильермо Абаскаля о выборе состава.
Фото: "Матч ТВ"
— Меня не удивили слова Абаскаля о Боге. Пора пригласить священника на стадион? У меня были такие случаи. Это нормально.

Напомним, вчера перед игрой с екатеринбургским “Уралом” в 22-м туре Российской Премьер-лиги Гильермо Абаскаль, который с 2022 года возглавляет московский “Спартак”, заявил, что он выбирать состав команды на игры ему помогает Бог. Что касается встречи с уральцами, то она завершилась для красно-белые потерей очков – игра закончилась ничейным результатом (0:0).

Источник: Sport24

Гильермо Абаскаль Спартак Никита Чернов
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