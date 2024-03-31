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Григорий Иванов – об эпизоде с Зиньковским: когда начали смотреть ВАР, я вообще не понял — зачем?

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Президент “Урала” Григорий Иванов прокомментировал скандальный инцидент у штрафной екатеринбургского клуба в игре со “Спартаком” в 22-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Честно сказать, не видел момент. Но они (судьи) же ВАР посмотрели. Когда начали смотреть ВАР, я вообще не понял — зачем?

Напомним, екатеринбургский “Урал” вчера, 30 марта 2024 года, сыграл против московского “Спартака”. Игра была проведена в Москве на стадионе “Лукойл”. Она вошла в программу 22-го тура чемпионата России по футболу. Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью – 0:0. На 72-й минуте на игроке красно-белых Антоне Зиньковским был зафиксирован фол у ворот уральцев. На повторе показалось, что нарушение случилось на линии штрафной гостей. Однако рефери игры Владимир Москалев не назначил пенальти.

Источник: “РБ Спорт”

Урал Григорий Иванов Антон Зиньковский Спартак
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