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Агент: у Кайо не было проблем ни с одним тренером "Краснодара", включая Мусаева

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Агент защитника "Краснодара" Кайо Нето Хеновес отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Мурад Мусаев недоволен игрой футболиста.
Фото: Чемпионат.com
"Ранее я ничего такого не слышал, это все слухи. У Кайо не было проблем ни с одним тренером, включая Мусаева", - цитирует агента "РБ Спорт".

Центральный защитник Кайо защищает цвета "Краснодара" с лета 2019 года. Действующий контракт 28-летнего бразильца рассчитан до лета этого года. Большую часть текущего сезона игрок пропустил из-за травмы плеча. Кайо принял участие лишь в 9 матчах за краснодарцев во всех турнирах и отличился одним забитым голом.

Панталеан Кайо Краснодар Мурад Мусаев
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