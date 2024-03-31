"Ранее я ничего такого не слышал, это все слухи. У Кайо не было проблем ни с одним тренером, включая Мусаева", - цитирует агента "РБ Спорт".
Центральный защитник Кайо защищает цвета "Краснодара" с лета 2019 года. Действующий контракт 28-летнего бразильца рассчитан до лета этого года. Большую часть текущего сезона игрок пропустил из-за травмы плеча. Кайо принял участие лишь в 9 матчах за краснодарцев во всех турнирах и отличился одним забитым голом.
Агент: у Кайо не было проблем ни с одним тренером "Краснодара", включая Мусаева
Агент защитника "Краснодара" Кайо Нето Хеновес отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Мурад Мусаев недоволен игрой футболиста.
Фото: Чемпионат.com