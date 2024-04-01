- Чего не хватает, чтобы бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за первое место? Стабильности. К сожалению, мы не можем выдавать тридцать качественных игр по каким-то причинам. Мы можем успешно сыграть 2-3 игры, но потом снова начинается неудачная полоса. Если добавим стабильности, то будут хорошие результаты.
"Ростов" поднялся на 9-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по итогам 21 сыгранного матча. После рестарта чемпионата России ростовчане показали 100%-ый результат, одержав три победы в трех матчах весенней части первенства страны. От лидирующих "Зенита" и "Краснодара" их отделяет на данный момент 11 и 10 очков соответственно.
В следующем туре РПЛ "Ростов" примет на своем поле "Сочи". Игра состоится 6 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Глебов: "Ростову" не хватает стабильности. К сожалению, мы не можем выдавать тридцать качественных игр
Полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал, чего не хватает его команде для борьбы за чемпионство.
Фото: "Матч ТВ"