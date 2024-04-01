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Орещук: с Лещуком ничего не происходит, это нормально, ошибки бывают

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Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался об игре Игоря Лещука.
Фото: ФК "Динамо"
"С Лещуком ничего не происходит. Это нормально, ошибки бывают. Оборона же… Вы сами всё видели. Они три года вместе играют, так что говорить о несыгранности неправильно. Бывают такие дни", - цитирует Орещука "Чемпионат".

В 22-м туре РПЛ московское "Динамо" уступило "Ростову" со счетом 1:4, голкипер московского клуба Игорь Лещук ошибся в передаче, после чего игрок команды гостей Кирилл Щетинин открыл счет в матче. Забитыми мячами также отметились: Мохеби (дубль), Глебов и Бителло. После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка.

Динамо Роман Орещук Игорь Лещук
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