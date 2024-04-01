"Ничего нового я не увидел, Мусаев будет использовать тот багаж, который оставил ему Ивич. Если он сумеет использовать сильные места своей команды и не будет ничего дергать, тогда будет толк. Если нет, то они посыпятся. Проблемы в защите никуда не делись, атака тоже подводит. Жду, что они откатятся на третье?четвертое место", - предположил Пономарев.
В матче 22-го тура РПЛ "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1). Эта игра стала для Мусаева первой после возвращения в команду. Сербский специалист Владимир Ивич был уволен с поста главного тренера "горожан" после поражения и ничьи в первых двух турах весенней части сезона.
"Краснодар", который возглавлял турнирную таблицу чемпионата России после 18-ти туров, сыграл вничью с "Рубином" (1:1) на своем поле в 19-м туре и уступил "Ростову" (1:2) на выезде в матче 20-го тура. Сейчас "Краснодар" занимает 2-ю строчку в таблице с 40 очками, отставая от "Зенита" на 1 очко.
Источник: "gazeta.ru"
Пономарев: Мусаев в "Краснодаре" будет использовать тот багаж, который оставил ему Ивич
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил первый матч российского тренера Мурада Мусаева после возвращения в "Краснодар".
Фото: официальный сайт "Краснодара"