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Капитан "Ростова" Глебов: Карпин даёт шанс молодым ребятам проявить себя. У него нет деления на 30-летних и 19-летних

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Опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов высказал мнение о прогрессе молодых игроков под руководством главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
- Больше отмечу Валерия Георгиевича Карпина в развитии молодых футболистов. Он даёт шанс молодым ребятам проявить себя. У Карпина нет такого, что есть 30-летние и 19-летние. Если 19-летний всё выполняет, то спокойно может играть в составе. Поэтому стоит отдать должное Карпину, - передаёт слова Глебова "Чемпионат".

"Ростов" является клубом с самой "молодой" заявкой в Российской премьер-лиге, средний возраст игрока жёлто-синих составляет 24,3 года, что на 0,2 года меньше по сравнению с ближайшим к дончанам по этому показателю ЦСКА и на 3,6 года меньше по сравнению с самой возрастной командой РПЛ - екатеринбургским "Уралом".

В трёх весенних турах чемпионата России "Ростов" одержал три победы, став единственным таким клубом в лиге.

Ростов Валерий Карпин Глебов
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