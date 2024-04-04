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Мостовой рассказал, кто мог бы возглавить "Локомотив" вместо Галактионова

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном новом наставнике московского "Локомотива".
Фото: Getty Images
- Кто мог бы возглавить "Локомотив" вместо Галактионова? Да возьмите Ивича, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что 39-летний главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов на фоне неудачных результатов команды провёл встречу с руководством клуба, на которой получил его поддержку. До этого появлялись данные о желании специалиста оставить свой пост.

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Локомотив Михаил Галактионов Владимир Ивич Александр Мостовой
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