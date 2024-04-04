"В "Спартаке" ненормальная ситуация. В команде есть группы футболистов, и нет единомышленников. У Абаскаля мало опыта, нет авторитета, и он не знает, как работать в этой ситуации, поэтому допускает много ошибок. Сейчас тренер нервничает, у него не складывается работа. Эта нервозность передается футболистам. Абаскаль не готов к работе в "Спартаке", - поделился Гладилин.
Московский "Спартак" уступил "Зениту" (1:2) в первом матче 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России. В российской Премьер-лиге у "красно-белых" две ничьи и поражение в первых трех матчах весенней части сезона. Кроме того, "Спартак" по-прежнему не забил ни одного мяча в РПЛ в 2024-м году.
В турнирной таблице чемпионата России "красно-белые" занимают 6-е место. За девять туров до конца чемпионата в активе подопечных Гильермо Абаскаля 32 очка в 21-м матче. В рамках 23-го тура РПЛ "Спартак" встретится в дерби с московским "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
Гладилин: в "Спартаке" есть группы футболистов и нет единомышленников. Абаскаль нервничает, это передается футболистам
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин назвал причины плохих результатов "красно-белых" в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"