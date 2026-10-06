Гол Алипа принес сборной Казахстана ничью в матче Лиги наций

Сборная Казахстана вырвала ничью в матче с Фарерскими островами в 4-м туре Лиги наций (2:2).

Фото: соцсети сборной Казахстана

Гости вели в счете с разницей в два мяча, однако не сумели удержать преимущество. На 68-й минуте защитник Сергей Малый отыграл один мяч, а на 76-й минуте его партнер по обороне Нуралы Алип вырвал для своей команды ничью.



Лига Наций УЕФА



Лига С. Группа 3. 4 тур



Голы: Малый, 68, Алип, 76 - Кнудсен, 22, Тури, 63.



Казахстан: Анарбеков, Алип, Касым, Малый, Жагоров (Амир, 73), Жуков (Бекболат, 73), Куат, Исламхан (Астанов, 87), Басманов (Вороговский, 46), Каримов (Шушеначев, 46), Самородов.



Фарерские острова: Ламхауге, Ватнсдаль (Чуквуди, 53), Ватнхамар, Фэре, Агнарссон, Даниэльсен, Тури, Бьярталуйд, Соренсен (Хеллисдаль, 82), Кнудсен (Давидсен, 69), Самуэльсен (Калльсберг, 82).



Предупреждения: Самородов, 38, Агнарссон, 52, Ватнсдаль, 52.



Удаления: Агнарссон, 65, Малый, 85.