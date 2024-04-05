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Президент “Урала” Иванов: “Ростов” — наши друзья, рады соперничать с ними

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Президент “Урала” Григорий Иванов отреагировал на то, что екатеринбургский клуб сыграет с “Ростовом” в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Урал"
– “Ростов” — наши друзья. Всегда рады соперничать с ними. На игровом поле будем соперниками, — цитирует Иванова “СЭ”.

Вчера, 4 апреля 2024 года, была проведена жеребьевка матчей 1/2 финала Пути регионов Кубка России. По ее итогам “Урал” попал на “Ростов”. Команды проведут очный поединок 16-18 апреля (точная дата еще не утверждена). Отметим, что встреча состоится в Екатеринбурге.

Урал Ростов Григорий Иванов Кубок России
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