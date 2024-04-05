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Агент не исключил возможное досрочное возвращение Ренана в "Зенит" этим летом

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Агент защитника "Зенита" Роберта Ренана, находящегося в аренде в "Интернасьонале", Луис Фернандо Гарсия рассказал о будущем своего клиента.
Фото: Getty Images
"Правдива ли информация, что Ренан может быть отдан в субаренду? Нет, это неправда. Возможно ли досрочное возвращение Ренана в "Зенит" летом? Все может случиться", — цитирует агента "ВсеПроСпорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Интернасьонала" планирует отдать центрального защитника "Зенита" Роберта Ренана в субаренду из-за его неудовлетворительных результатов.

Напомним, "Зенит" объявил о переходе Ренана в бразильский клуб 4 января на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца декабря 2024 года. За команду из Порту-Алегри 20-летний бразилец провел 13 матчей, в которых отметился одним голевым ассистом.

Ренан Зенит Интернасьонал Российские трансферы
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