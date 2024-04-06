— Интрига сохраняется, наверху все плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. “Краснодар” не стоит отметать, да и “Динамо” подбирается.
За 21 матч в Российской Премьер-Лиге петербургский “Зенит” сумел записать на свой счет 41 очко. Благодаря этому сине-бело-голубые в настоящий момент времени удерживают первое место в турнирной таблице, опережая своего ближайшего конкурента, коим является “Краснодар”, на одно очко. Московское “Динамо” с 38 баллами идет третьим.
Источник: “Известия”
Караваев — о чемпионской гонке в РПЛ: давление есть, но так даже интереснее
Защитник “Зенита” Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Матч ТВ"