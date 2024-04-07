"Понятно, что "Краснодар" сейчас играет больше на эмоциях после смены тренера. Наверное, не ошиблись, убрав Ивича, раз команда добивается результата. Борьба за чемпионство? "Краснодар" — куражная команда, а чемпионами, как правило, становятся прагматики, как "Зенит", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Владимир Ивич был уволен из "Краснодара" 13-го марта после поражения от "Химок" в Кубке России (0:2). Под руководством сербского специалиста южане доходили до финала турнира в сезоне-2022/2023. На его место был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. После 22-х сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ и опережают петербургский "Зенит" на два очка, но у команды Сергея Семака есть матч в запасе. Сегодня, 7-го марта "сине-бело-голубые" сыграют с калининградской "Балтикой" в рамках 23-го тура РПЛ. Матч состоится в 16:30 по московскому времени.
Смородская: "Краснодар" не ошибся, убрав Ивича, ведь команда добивается результата
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"