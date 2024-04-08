"Чувствую ли себя звездой? Нет, совсем нет! Вся команда очень сильна, здесь собраны прекрасные игроки. Мне нужно сохранять голову холодной, потому что я еще очень молод, и мне есть над чем работать и куда расти", - цитирует Педро "СЭ".
Педро, играющий на позиции левого крайнего форварда, перешел в "Зенит" в это зимнее трансферное окно из "Коринтианса". Сумма трансферной компенсации за бразильца составила 9 миллионов евро. Стороны заключили контракт до конца декабря 2028 года. Нападающий провел на поле 250 минут в 6 матчах за "сине-бело-голубых" в РПЛ и Кубке России, и уже отличился тремя забитыми мячами. В среднем Педро тратит на результативное действие 84 минуты. В феврале игроку исполнилось 18 лет.
Нападающий "Зенита" Педро: не чувствую себя звездой, нужно сохранять голову холодной
Форвард "Зенита" Педро заявил, что не чувствует себя звездой.
Фото: ФК "Зенит"