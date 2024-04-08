"Нельзя обвинять кого-то одного. Когда команда проигрывает, то это всегда общекомандная ошибка и виноваты все. Мы все поддержали Лещука. Все должны работать и отрабатывать до конца", - приводит слова Чавеса "Чемпионат".
Напомним, московское "Динамо" упустило победу в матче 23-го тура РПЛ против "Спартака". Игра состоялась вчера, 7 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу "красно-белых". Хавбек Луис Чавес реализовал одиннадцатиметровый в самом дебюте встречи и вывел "бело-голубых" вперед уже на 4-й минуте. Однако две результативных ошибки вратаря Игоря Лещука, который дважды отбил мяч перед собой, привели к забитым мячам нападающего Александра Соболева на 74-й и 88-й минутах.
Хавбек "Динамо" Чавес: нельзя обвинять кого-то одного, мы все поддержали Лещука
Полузащитник "Динамо" Луис Чавес поддержал вратаря "бело-голубых" Игоря Лещука после матча 23-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
Фото: Чемпионат.com