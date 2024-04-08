"Спартак" не может - Лещук поможет. Я удивлён, что после матча с "Ростовом" он играл. После матча Абаскаль ещё заявил, что "Спартак" заслуженно выиграл. Как заслуженно?! Там при счёте 1:0 Тюкавин выходил один в один, а у "Спартака" вообще моментов не было. Абаскаль другой футбол смотрел? Счёт не отражает игру. "Динамо" не теряет шансы на чемпионство, но они сильно осложнили себе задачу",
Московский "Спартак" одержал волевую победу в дерби с "Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата России. Двумя голами в составе "Спартака", после двух результативных ошибок голкипера "бело-голубых" Игоря Лещука, отметился форвард Александр Соболев. Дубль россиянина позволил "красно-белым" отыграть отставание в один мяч и вырвать победу.
После 22-х проведенных матчей "Спартак" занимает в турнирной таблице 6-е место. В активе команды Гильермо Абаскаля 35 очков. "Динамо" с 38-ю очками на своем счету продолжает идти на 3-й строчке.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: после матча с "Динамо" Абаскаль заявил, что "Спартак" заслуженно выиграл. Он другой футбол смотрел?
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал минимальную победу "Спартака" в матче 23-го тура РПЛ против "Динамо".
Фото: "СЭ"